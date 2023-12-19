В Турции "Истанбулспор" ушел с поля в игре с "Трабзонспором" из-за решения судьи

Руководство "Истанбулспора" решило досрочно закончить матч чемпионата Турции в одностороннем порядке во втором тайме из-за недовольства решениями судей в первом. Об этом сообщает телеканал TRT Haber. Встреча "Истанбулспор" - "Трабзонспор" проходит 19 декабря в Стамбуле. По итогам первого тайма "Трабзонспор" выигрывал со счетом 2:1. Футбольный клуб сообщил в соцсети X, что матч приостановлен на 73-й минуте из-за "ухода игроков соперника с поля". По информации TRT Haber, президент "Истанбулспор" Эджмель Сарыалиоглу выразил протест в связи с судейством в первом тайме и приказал футболистам уйти с игры. Арбитр Али Шансалан с помощниками проследовали в раздевалки. Вице-президент клуба Омер Сарал лаконично прокомментировал инцидент в соцсети X фразой: "Не важно, какова будет цена этого". 11 декабря президент "Анкарагюджю" Фарук Коджа набросился на арбитра матча с "Ризеспором" Халила Умута Мелера, ударил его кулаком в лицо и повалил на газон. После этого толпа начала избивать судью ногами по голове. Такую агрессивную реакцию президента "Анкарагюджю" и его коллег вызвал тот факт, что Халил Умут Мелер отменил гол его команды в первом тайме, а во втором показал красную карточку нападающему Али Соу и оставил "Анкарагюджю" в меньшинстве. Несмотря на это, команда была близка к победе, но пропустила на 97-й минуте гол от бывшего нападающего ЦСКА Адольфо Гайча (1:1).