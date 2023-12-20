"Манчестер Сити" разгромил "Ураву" в полуфинале клубного чемпионата мира

В составе победителей отличись Матео Ковачич (52-я минута) и Бернарду Силва (59). Автогол на счету защитника "Уравы" Мариуса Хёйбротена (45+1). В финале турнира английский клуб, для которого участие в этом турнире стало первым в истории, сыграет против бразильского "Флуминенсе". В турнирной таблице Английской премьер-лиги (АПЛ) "Манчестер Сити" идет на четвертом месте, набрав за 17 туров 34 очка.

От лидера - лондонского "Арсенала" - команду отделяют пять баллов. Главный тренер английской команды Гвардиола после выхода в финал рассказал о плане на ближайшее время. "План – спать, спать и еще раз спать сейчас! Таков наш план. Нам надо отдохнуть. У соперника на один день отдыха больше. У нас будет выходной, мы поужинаем все вместе и создадим такую атмосферу, чтобы игроки знали, насколько это важно для клуба", - приводит его слова официальный сайт "горожан".