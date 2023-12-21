Глава ФИФА призвал искоренить насилие в отношении футбольных судей

— Без судей не может быть футбола. И мы должны искоренить любую форму насилия и агрессии в отношении судей. Они заслуживают только уважения.



И это должно начаться с нас, с лидеров футбольного мира. С того, что мы говорим, с того, как мы поступаем. Это наша ответственность, — приводит слова Инфантино пресс служба ФИФА.