Глава ФИФА призвал искоренить насилие в отношении футбольных судей

Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино призвал искоренить насилие в отношении футбольных судей.
11 декабря после окончания матча чемпионата Турции «Анкарагюджю» — «Ризеспор» президент клуба из Анкары Фарук Коджа ударил по лицу судью Халила Умута Мелера, после чего арбитра, упавшего на газон, стали бить ногами. Судье оказали помощь и увезли в больницу.
20 декабря в Турции арбитр пострадал в драке во время матча команд любительской лиги.
— Без судей не может быть футбола. И мы должны искоренить любую форму насилия и агрессии в отношении судей. Они заслуживают только уважения.
И это должно начаться с нас, с лидеров футбольного мира. С того, что мы говорим, с того, как мы поступаем. Это наша ответственность, — приводит слова Инфантино пресс служба ФИФА.