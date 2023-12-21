Глава ФИФА призвал искоренить насилие в отношении футбольных судей

Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино призвал искоренить насилие в отношении футбольных судей.

Глава ФИФА призвал искоренить насилие в отношении футбольных судей
© Матч ТВ

11 декабря после окончания матча чемпионата Турции «Анкарагюджю» — «Ризеспор» президент клуба из Анкары Фарук Коджа ударил по лицу судью Халила Умута Мелера, после чего арбитра, упавшего на газон, стали бить ногами. Судье оказали помощь и увезли в больницу.

20 декабря в Турции арбитр пострадал в драке во время матча команд любительской лиги.

— Без судей не может быть футбола. И мы должны искоренить любую форму насилия и агрессии в отношении судей. Они заслуживают только уважения.

И это должно начаться с нас, с лидеров футбольного мира. С того, что мы говорим, с того, как мы поступаем. Это наша ответственность, — приводит слова Инфантино пресс служба ФИФА.

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Александр Головин
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