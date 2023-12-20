Врачи скрывали от игроков «Спартака», что давали им бромантан, заявил Белозеров

Никто из футболистов «Спартака» состава 2003 года не знал, что принимает допинг, заявил бывший защитник команды Александр Белозеров.

Врачи скрывали от игроков «Спартака», что давали им бромантан, заявил Белозеров
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В 2003 году в допинг пробах футболистов «Спартака» Егора Титова и Юрия Ковтуна был найден бромантан, когда они находились в расположении сборной России. В результате капитан московской команды Титов получил годичную дисквалификацию.

— Врачи во всех командах раньше давали креатин, милдронатик, витамины. Капельницы делали. Вот и в «Спартаке» была витаминизация. Что это допинг, вообще никто не знал, — приводит слова Белозерова Sport24.

— Из за кого вспыхнул допинговый скандал с Титовым?

— Я вот даже не представляю, для чего этот допинг нужен был. Раз уж его дают — по идее, ты должен как то стремительно бежать, сильно бить. А состояние не менялось. Может, что то кому то захотелось этим допингом доказать?

— Допускаете, что бромантан мог попасть в ваш организм так же, как случилось у Титова?

— Конечно, мог. Нам же давали витамины — ну, надо было их принимать. Говорили — для восстановления. Окей, мы пили.

Воспитанник тольяттинской школы СДЮСШОР 4 Белозеров в период игровой карьеры выступал на позиции защитника. За «Спартак» в 2003 году он провел семь матчей, забил один гол.

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