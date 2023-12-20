Врачи скрывали от игроков «Спартака», что давали им бромантан, заявил Белозеров

Никто из футболистов «Спартака» состава 2003 года не знал, что принимает допинг, заявил бывший защитник команды Александр Белозеров.

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В 2003 году в допинг пробах футболистов «Спартака» Егора Титова и Юрия Ковтуна был найден бромантан, когда они находились в расположении сборной России. В результате капитан московской команды Титов получил годичную дисквалификацию.

— Врачи во всех командах раньше давали креатин, милдронатик, витамины. Капельницы делали. Вот и в «Спартаке» была витаминизация. Что это допинг, вообще никто не знал, — приводит слова Белозерова Sport24.

— Из за кого вспыхнул допинговый скандал с Титовым?

— Я вот даже не представляю, для чего этот допинг нужен был. Раз уж его дают — по идее, ты должен как то стремительно бежать, сильно бить. А состояние не менялось. Может, что то кому то захотелось этим допингом доказать?

— Допускаете, что бромантан мог попасть в ваш организм так же, как случилось у Титова?

— Конечно, мог. Нам же давали витамины — ну, надо было их принимать. Говорили — для восстановления. Окей, мы пили.