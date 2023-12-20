Экс-футболист вспомнил об унижениях со стороны президента клуба РПЛ

«Очень специфический мужик. Из 90-х типа. Мог тебя отхерачить, просто в грязь втоптать, унизить. А через 20 минут обнять: «Саня, ну ты как? Пойдем чаю попьем». Представляю, каково игроку, который бегает по бровке. Иванов весь матч посылает тебя, куда только можно.



После матча уничтожал вообще всех, без исключения. Кроме одного — Спартак Гогниев. Только он с Ивановым зарубался, пару раз чуть не подрались. Только осетин позволил бы себе такое — не то, что мы, простые русские пацаны. Поначалу обижались, но привыкали», — вспомнил Белозеров.