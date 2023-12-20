Российский футбол не перейдет в Азию

Исполнительный комитет Российского футбольного союза (РФС) на заключительном заседание обсудил вопрос перехода в Азию. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

© РИА Новости

По информации издания, все члены исполкома посчитали, что переход в Азию без гарантий от Международной федерации футбола (ФИФА), не имеет смысла. РФС продолжит усилия по возвращению к международным турнирам через Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Осенью УЕФА принял решение допустить сборную России для участия в отборе на чемпионат Европы до 17 лет, но пока не смог найти технического решения. Глава РФС Александр Дюков рассказывал, что оно продолжает действовать и в следующем розыгрыше Евро (U-17) российская команда сможет участвовать в отборе.