Член исполкома РФС прокомментировал решение отказаться от перехода в Азию

«Моё мнение по поводу того, что отказались от перехода в Азию? Окончательно не отказывались. Решили еще год посмотреть, как будет развиваться ситуация.



Правильное ли это решение? Если все так решили, то, наверное, правильное», — приводит слова Зотова «Матч ТВ».