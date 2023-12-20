Ветеран «Спартака» готов сыграть за клуб в Европе

«Готов поехать и сыграть, тем более никогда не был в Белграде (смеется). С балканскими клубами тоже не приходилось играть в еврокубках. Будет классно увидеться с Пьяновичем, очень давно не общались.



Кого еще из бывших спартаковцев можно пригласить в Белград? Полно достойных ребят, но здорово встретиться с теми, кто играл в 2005-2007 годах: Ковалевски, Ковач, Йиранек, Йенчи, Шоавэ», — заявил экс-футболист.