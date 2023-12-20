"Спартак", "Ростов", "Кайрат" и клуб из ОАЭ примут участие в Зимнем кубке РПЛ

Российские "Спартак" и "Ростов", казахстанский "Кайрат" и "Шабаб Аль-Ахли" из ОАЭ примут участие в Зимнем кубке Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает пресс-служба лиги.

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Международный турнир пройдет в Абу-Даби со 2 по 14 февраля 2024 года. Каждая из команд сыграет друг с другом по круговой системе, а победителем станет клуб, набравший наибольшее количество очков после трех матчей.