Игрок «Локомотива» рассказал, как Дзюба доводит Пиняева до слез

«Мы сразу нашли коннект. Мы оба играем на левом фланге и здорово друг друга понимаем. В жизни мы тоже достаточно хорошо общаемся.



А Дзюба шутит, что Сережа покупает бутсы в «Детском мире». И в то же время любит его. Но вообще у Сережи очень хорошо развито чувство самоиронии. Конечно, иногда он убегает куда-то и плачет, хаха. Но потом возвращается и улыбается», — сказал Тикнизян.