«Спартак» опубликовал новогодний ролик с футболистами и легендами клуба

Бывшие и настоящие футболисты «Спартака» отмечают наступающий Новый год. Джикия говорит тост, заявив, что лучшим годом команды был 2017-й, когда красно-белые взяли чемпионство в МИР РПЛ. При этом ветераны московского клуба начинают спорить и вспоминать другие года, когда «Спартак» становился чемпионом.