В Футбольном союзе Сербии назвали дату и место проведения матча с Россией

Генеральный секретарь Футбольного союза Сербии Йован Сурбатович назвал дату и место проведения товарищеского матча с российской национальной командой. Об этом сообщает Sport24 .

Функционер подтвердил факты получения разрешения от УЕФА и договоренности с РФС . «Игра пройдет 21 марта в Москве на стадионе "Динамо" », — отметил Сурбатович.

28 февраля 2022 года ФИФА и УЕФА исключили российские сборные и клубы из розыгрышей международных турниров. Команды не выступают в еврокубках, а сборная России потеряла возможность бороться за выход в финальную часть чемпионата мира-2022 и не участвует в квалификации Евро-2024.