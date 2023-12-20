Экс-игрока «ПСЖ» Лавесси госпитализировали после ножевого ранения в конфликте с близкими

Бывший нападающий французского «ПСЖ» и сборной Аргентины Эсекьель Лавесси был экстренно госпитализирован после ножевого ранения в конфликте с родственниками.

«Аргентинский игрок Эсекьель Лавесси получил ножевое ранение, как говорят, во время семейной ссоры… Он помещён в больницу с раной живота и переломом ключицы», – приводит слова журналиста Алексиса Кадимара FM Gente.

При этом в семье экс-игрока отрицают информацию о семейной драке. Родственники Лавесси утверждают, что аргентинец упал с лестницы, когда хотел поменять лампочку.