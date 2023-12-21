Семшов о матче России против Сербии: Радует, что соперники хотят с нами играть

Экс футболист сборной России Игорь Семшов высказался о предстоящем матче против Сербии.

«Радует, что соперники хотят с нами играть. Тем более, Сербия — сильная сборная, в которой собраны достаточно квалифицированные футболисты, выступающие в европейских клубах. Будет полный стадион, у нас будет хорошая мотивация», - приводит слова Семшова «Матч ТВ».

21 марта сборная России проведет встречу против Сербии. Игра пройдет в Москве на стадионе «Динамо».

В октябре 2023 года сборная России провела две товарищеские игры – против Камеруна (1:0) и Кении (2:2). В ноябре сыграла против Кубы (8:0).