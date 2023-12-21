"Монако" победил "Тулузу" в чемпионате Франции, несмотря на удаление Головина

"Монако" встречался с "Тулузой" в матче 17-го тура чемпионата Франции. Игра прошла на стадионе "Мунисипаль" в Тулузе и завершилась победой гостей со счетом 2:1. Об этом сообщает "Спорт-Экспресс". Форвард "Тулузы" Франк Магри на пятой минуте встречи открыл счет. Монегаски еще до перерыва отыгрались и вышли вперед благодаря дублю Виссама Бен-Йеддера. Один из мячей он забил с пенальти. Российский полузащитник "Монако" Александр Головин получил прямую красную карточку за неспортивное поведение на 51-й минуте встречи. Хавбек заработал штрафной в центре поля, после чего, находясь на газоне, отмахнулся ногой от соперника. Предыдущий матч Лиги 1 россиянин пропускал из-за перебора желтых карточек. "Монако" после 17 туров набрал 33 очка и занимает третье место в турнирной таблице. Отставание от лидирующего "Пари Сен-Жермен" составляет семь баллов. Головин перебрался в "Монако" из ЦСКА летом 2018 года. Его трансфер стал рекордным по стоимости в истории клуба. Полузащитник перешел во французский клуб за €30 млн. За такую же сумму в английский "Эвертон" был продан Никола Влашич. В текущем сезоне россиянин провел 15 матчей, забив пять мячей и сделав две результативные передачи.