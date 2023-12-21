Терюшков: все двери будут для России широко открыты после победы нашей Армии

Депутат Государственной думы РФ Роман Терюшков поддержал решение Российского футбольного союза не переходить в Азию и остаться в УЕФА . – Сейчас необходима консервация старых форматов международных спортивных связей до лучших времен. Понимая, что Азиатская конфедерация будет снова озираться на ФИФА , можно сказать, что нет смысла стучать к ним в дверь. В настоящий момент поддерживаю решение РФС. Все двери будут для нас широко открыты после победы нашей Армии, – цитирует Терюшкова "РБ Спорт".

Напомним, с февраля 2022 года отечественные клубы и команды отстранены от официальных соревнований под эгидой ФИФА и УЕФА из-за событий на Украине. В среду, 20 декабря, на заседании исполкома Российского футбольного союза было принято решение, что нет смысла переходить в Азиатскую конфедерацию футбола без гарантий от ФИФА по поводу участия в официальных международных турнирах. Президент РФС также анонсировал товарищескую встречу между сборными России и Сербии, которая пройдет 21 марта 2024 года в Москве на стадионе "ВТБ Арена".