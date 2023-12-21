Избитый рефери Мелер: Фарука Коджу и тех, кто его спровоцировал, не прощал и не прощу

«Простил ли я Фарука Коджу? Нет, я не прощал и не прощу. Я говорил это во многих местах: того, кто это сделал, нанёс удар, после которого я упал на землю, и тех, кто добивал меня после этого, я никогда не прощу. Эту ситуацию я не забуду всю свою жизнь. Ни в коем случае никогда не прощу ни тех, кто это сделал, ни тех, кто это спровоцировал», — приводит слова Мелера Hürriyet.