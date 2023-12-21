Суд ЕС призвал незаконным решение ФИФА и УЕФА о запрете Суперлиги

Суд Европейского союза на своем официальном сайте объявил, что решение Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) не имел права блокировать проект по созданию Суперлиги. В мотивационной части решения суд постановил, что ФИФА и УЕФА злоупотребили доминирующем положением, используя правила, которые противоречат общепринятому законодательству о конкуренции и свободе предоставления услуг. "Запрет клубам и игрокам выступать в других соревнованиях незаконен. Правила ФИФА и УЕФА, согласно которым любой новый межклубный проект первоначально должен быть ими одобрен, противоречат законодательству ЕС", - говорится в решении. В ночь на 19 апреля 2021 года о создании Суперлиги объявили английские "Манчестер Юнайтед", "Ливерпуль", "Манчестер Сити", "Арсенал", "Челси", "Тоттенхэм", испанские "Барселона", "Реал", "Атлетико", а также итальянские "Интер", "Милан" и "Ювентус", однако в течение нескольких дней большинство клубов заявили о выходе из турнира.