«Меня обманули». Мирзов рассказал о сорвавшихся трансферах в Турцию

«Я вёл переговоры со всеми, с кем можно. На меня вышло около 90 людей, все предлагали разные варианты. Основные были из Турции, да я и сам туда хотел. Пару раз было настолько близко, что уже собирал чемоданы, но не срослось ― люди обманули: «Сивасспор», «Коньяспор». На словах там была половина клубов Турции, но с их агентами тяжело до конкретики дойти», — рассказал Мирзов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.