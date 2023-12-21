Тухель: зимой «Бавария» постарается подписать двух игроков

«Возможно, нам понадобятся два новых игрока. Хотя если кто-то из потенциальных новичков может играть сразу на нескольких позициях, тогда, в принципе, будет достаточно и одного подписания.



Мы знаем, что в январе сложно найти достойных футболистов для усиления команды. Нам понадобятся терпение и оптимизм», – приводит слова Тухеля журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).