Гол и передача Роналду помогли «Аль‑Насру» обыграть «Аль‑Иттифак»

Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев, в составе которых голы забили Алекс Теллес, Марсело Брозович и Криштиану Роналду, реализовавший пенальти и отметившийся результативным пасом. У «Аль Иттифака» отличился Мохаммед Аль Кувайкиби. 38 летний Роналду с 17 голами возглавляет список лучших бомбардиров чемпионата Саудовской Аравии. Всего на счету португальца 51 забитый мяч и 15 результативных передач во всех турнирах в 2023 году.