Гол и передача Роналду помогли «Аль‑Насру» обыграть «Аль‑Иттифак»

«Аль Наср» одержал победу над «Аль Иттифаком» в домашнем матче 18 го тура чемпионата Саудовской Аравии по футболу.

Гол и передача Роналду помогли «Аль‑Насру» обыграть «Аль‑Иттифак»
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Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев, в составе которых голы забили Алекс Теллес, Марсело Брозович и Криштиану Роналду, реализовавший пенальти и отметившийся результативным пасом. У «Аль Иттифака» отличился Мохаммед Аль Кувайкиби. 38 летний Роналду с 17 голами возглавляет список лучших бомбардиров чемпионата Саудовской Аравии. Всего на счету португальца 51 забитый мяч и 15 результативных передач во всех турнирах в 2023 году.

«Аль Наср» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата, на 10 очков отставая от «Аль Хиляля».

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Алекс Теллес
Криштиану Роналду
Марсело Брозович