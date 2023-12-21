Мирзов вел переговоры с “Зенитом”, но решил перейти в “Терек”

«Я мог перейти в «Зенит». Когда играл в «Торпедо», было предложение от «Зенита», я лично вёл переговоры. Но не было гарантии, что буду играть ― тогда в команде были Олег Шатов, Халк и остальные ребятишки. Поэтому решил перейти в «Терек», — рассказал Мирзов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.