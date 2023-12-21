Самые неожиданные чемпионы топ-5 лиг Европы, Лестер, Монако, Валенсия, Рома, Лилль, Штутгарт, Вердер, Вольфсбург, Бордо

Повторится ли сенсационный сценарий в текущем сезоне?

Чемпионы топ-5 лиг, укравшие титул у грандов
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В нынешнем европейском сезоне в топ-лигах появилось несколько команд, сенсационно претендующих на золото. В АПЛ рядом с лидерами идёт «Астон Вилла», а в Бундеслиге и Примере таблицу возглавляют «Байер» и «Жирона» соответственно. Есть шанс, что хотя бы одна из команд станет чемпионом. В XXI веке в топ-5 лигах Европы частенько золото забирают неожиданные клубы. Вспоминаем все случаи.

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АПЛ

«Лестер» — 2015/2016

Одна из главных футбольных сказок в истории. «Лестер» ни разу в истории не становился чемпионом Англии, а в элитный дивизион вернулся лишь в 2014-м. И по итогам первого сезона чудесным образом сохранил место в АПЛ, выдав в концовке восьмиматчевую беспроигрышную серию. Летом 2015-го «Лестер» возглавил Клаудио Раньери, за которым закрепилось резюме неудачника. Коэффициент на победу «лис» в АПЛ у некоторых букмекеров составлял 5000! Однако у тренера и футболистов получился мощный симбиоз.

За команду выступали Каспер Шмейхель, Джейми Варди, Рияд Марез, Н’Голо Канте. Мощная банда! И она сотворила невероятное, став чемпионом Англии. Да, в том сезоне у «МЮ», «Челси», «Ливерпуля» возникли проблемы, а главными конкурентами «Лестера» были только «Арсенал» и «Тоттенхэм». Но это никак не преуменьшает чудо. Интересно, что это первый клуб за 38 лет, ставший чемпионом Англии впервые (до этого в 1978 году свой первый чемпионский титул выиграл «Ноттингем Форест»).

Примера

«Валенсия» — 2001/2002, 2003/2004

Бо́льшую долю титулов в Испании забрали три гранда – «Реал» (35 чемпионств), «Барселона» (27) и «Атлетико» (11). А в XXI веке единственным клубом, отбиравшим у них золото, стала «Валенсия». В начале 2000-х «летучие мыши» сначала под руководством Эктора Купера, а затем и Рафаэля Бенитеса были великолепны. «Валенсия» дважды выходила в финал ЛЧ (оба раза проиграла) и забрала два титула Примеры. При этом оба раза валенсийцы не шли в лидерах на протяжении большей части сезона, вырываясь вперёд лишь под концовку (в 34-м туре в 2002 году и в 32-м – в 2004-м).

В той «Валенсии» зажигали несколько крутых футболистов: Сантьяго Каньисарес, Амедео Карбони, Пабло Аймар, Роберто Айяла, Карлос Марчена, Миста, Давид Альбельда, Висенте и Маурисио Пеллегрино. А тренеры собрали их в единый механизм. Также в ту эпоху «Валенсия» забрала Кубок и Суперкубок УЕФА – 2004. Одно из лучших времён в истории клуба.

Серия А

«Рома» — 2000/2001

На стыке веков в чемпионате Италии рулил Рим. В сезоне-1999/2000 золото забрал «Лацио», а на следующий год сильнее всех оказался главный соперник – «Рома». На тот момент именно у двух римских клубов были мощнейшие составы. Кстати, «волки» стали первым чемпионом Италии в XXI веке.

Кто зажигал в команде, которую возглавлял Фабио Капелло? Главными звёздами стали игроки атаки: Габриэль Батистута, Франческо Тотти, Винченцо Монтелла и Марко Дельвеккио. Также важными элементами той «Ромы» были голкипер Франческо Антониоли, защитники Вальтер Самуэль и Кафу, а также полузащитники Кристиано Дзанетти и Дамиано Томмази.

«Рома» на протяжении всего сезона возглавляла таблицу. Во второй части чемпионата команда Капелло чуть подпустила к себе «Лацио» и «Ювентус», но в итоге удержала первую строчку. Это золото стало всего лишь третьим в истории «Ромы» и последним на данную секунду. А главный герой Рима Франческо Тотти заявил, что «сбылась его мечта». В середине 2000-х и 2010-х у «волков» было несколько хороших шансов взять скудетто ещё раз, но больше Ческо золото чемпионата не брал.

Бундеслига

«Вердер» — 2003/2004

Многие привыкли, что «Бавария» царит в Бундеслиге. На счету команды 33 золота, у ближайшего преследователя – «Нюрнберга» – всего девять. Но периодически мюнхенцы допускают осечки, пропуская вперёд менее статусные клубы. Если дортмундскую «Боруссию» можно отнести к категории топов, то чемпионство «Вердера» в сезоне-2003/2004 стало неожиданностью. Бременцы всего лишь четвёртый раз в истории взяли золото, хотя в чемпионате сезоном ранее финишировали на шестой строчке.

В розыгрыше-2003/2004 главным футболистом стал массивный бразильский форвард Аилтон: несмотря на проблемы с лишним весом, он забил 28 голов в 33 матчах, став лучшим бомбардиром чемпионата Германии. Также за «Вердер» из известных имён выступали: Тим Боровски, Валерьен Исмаэль, Фабиан Эрнст, Младен Крстаич, Иван Класнич, Умит Давала, Ангелос Харистеас и Нельсон Вальдес. А ещё по итогам сезона бременский клуб выиграл Кубок Германии, обыграв в финале «Алеманию» (3:2).

«Штутгарт» — 2006/2007

«Штутгарт» шумит в текущем сезоне Бундеслиги, занимая третье место в таблице. А в середине 2000-х «швабы» вовсе стали чемпионами Германии. В сезоне-2005/2006 финишировали девятыми, а уже на следующий год взяли золото. В клуб пришёл новый тренер – Армин Фе. И он смог собрать из качественных футболистов чемпионскую банду. «Бавария» в том сезоне буксовала: в январе Феликса Магата на тренерском посту сменил Оттмар Хитцфельд. Но это не помогло «Баварии» забрать хотя бы один трофей. В Бундеслиге мюнхенцы вовсе финишировали четвёртыми.

А вот «Штутгарт» воспользовался слабостью гранда. Хотя у «швабов» на тот момент собрался классный состав: голкипер Тимо Хильдебранд, защитники Рикардо Осорио, Фернанду Мейра, Сердар Таски и Матье Дельпьер, полузащитники Томас Хитцльшпергер, Сами Хедира и Павел Пардо, а также форварды Какау и Марио Гомес. «Штутгарт» до конца сезона ожесточённо боролся за трофей с «Шальке», в итоге опередив гельзенкирхенцев всего на два очка.

«Вольфсбург» — 2008/2009

После успеха «Штутгарта» на следующий сезон «Бавария» вернула титул в Мюнхен. Но затем объявился дерзкий «Вольфсбург», впервые в истории ставший чемпионом. До этого клуб даже ни разу не занимал второе место. В 2007 году в «Вольфсбург» пришёл Феликс Магат. Также он стал спортивным директором клуба. Жёсткие тренерские методы помогли «волкам». Бо́льшую часть сезона «Вольфсбург» шёл в середине таблицы (лидерами были «Хоффенхайм» и «Герта»), резко вырвавшись вперёд к 26-му туру.

«Бавария» также к концу сезона перестала барахлить, но «Вольфсбург» в итоге всё же опередил мюнхенцев на два очка. «Большой тройкой» звёзд клуба стали Эдин Джеко, Графите и Звездан Мисимович. На их счету львиная доля голов. Джеко забил 26 голов, Графите – 28, Мисимович – семь. Из других любопытных игроков: голкипер Диего Бенальо, защитники Марсель Шефер, Макото Хасебе и Андреа Барцальи, а также полузащитники Жозуэ и Кристиан Гентнер. Позже «Вольфсбург» финишировал максимум вторым (сезон-2014/2015) и тогда же выиграл Кубок Германии.

Лига 1

«Нант» — 2000/2001

«Нант» – четвёртый по титулам чемпиона клуб Франции. Однако сейчас их золото выглядит как чудо. На стыке веков чемпионы во Франции менялись ежегодно: ими становились «Осер», «Монако», «Ланс», «Бордо», а первое золото в XXI веке забрал «Нант». До этого «канарейки» становились сильнейшими в 1995 году. А в 2001-м в плотной борьбе опередили набиравший силу «Лион».

«Нант» опирался на мощную форму трёх игроков атаки: вингера Оливье Монтеррубио (14 голов в 35 матчах), а также форвардов Виорела Молдована (22 гола в 33 матчах) и Марама Ваируа (15 голов в 28 матчах). С тех пор «Нант» ни разу не забирался даже на подиум, а единственным трофеем стал Кубок Франции-2021/2022.

«Бордо» — 2008/2009

«Золотая» эпоха «Бордо» пришлась на середину 1980-х, когда клуб трижды стал чемпионом. Но в конце нулевых команду возглавил Лоран Блан. Это был первый тренерский опыт легендарного защитника. И он с ходу сделал мощный «Бордо»! Уже на второй сезон жирондинцы стали чемпионом Франции, прервав семилетнюю гегемонию «Лиона». Также в 2008 и 2009 году «Бордо» забрал Суперкубок Франции, а в сезоне-2008/2009 – Кубок лиги. Ещё один мощнейший эпизод в истории клуба.

В группу лидеров того «Бордо» входили несколько известных российскому болельщику имён: Йоанн Гуркюфф, Алу Диарра, Маруан Шамах, Фернандо Кавенаги, Вендел. Но главная звезда – тренер Блан.

«Монпелье» — 2011/2012

В окно между доминацией «Лиона» и «ПСЖ» во Франции чемпион менялся каждый сезон. «Бордо», «Лилль», «Марсель» и… «Монпелье». Клуб лишь в сезоне-2010/2011 появился в Лиге 1 и уже в следующем году забрал золото. Сенсация уровня «Лестера», но с пометкой, что АПЛ конкурентнее Лиги 1. Успехи «Монпелье» связаны с именем Рене Жирара. Он пришёл в клуб в 2009-м, сначала вывел его в Лигу 1, а затем сделал чемпионом.

А кто из игроков сиял в той команде? Главная звезда – форвард Оливье Жиру, с 21 голом ставший лучшим бомбардиром сезона. Также выделялись защитники Илтон и Мапу Янга-Мбива, полузащитники Юнес Беланда и экс-игрок «Краснодара» Реми Кабелла. После победы в Лиге 1 «Монпелье» больше не выигрывал трофеев, преимущественно находясь в середине таблицы.

«Монако» — 2016/2017

Первое золото в XXI веке монегаски взяли в 2017 году, прервав четырёхлетнюю серию «ПСЖ». Если посмотреть на состав «Монако» в том сезоне, то не возникает вопросов, почему команда стала чемпионом. Фабиньо, Жоау Моутинью, Фалькао, Бернарду Силва, Тьемуэ Бакайоко, Джибриль Сидибе, Бенжамен Менди, Камил Глик, Тома Лемар, Абду Диалло и Килиан Мбаппе. Мощнейший состав, во главе которого стоял Леонарду Жардим.

«Монако» с середины сезона забрался на первое место, не уступив его никому. Монегаски на восемь очков опередили «ПСЖ», так что чемпионство было эффектным и убедительным. После розыгрыша-2016/2017 клуб не взял ни одного трофея, но раз становился вторым и дважды – третьим. А крутой состав разобрали европейские гранды.

«Лилль» — 2010/2011, 2020/2021

«Лилль» не всегда считался грозной силой во Франции. Но в сезоне-2010/2011 собралась классная команда, прервавшая 57-летнюю серию клуба без золота. «Догов» тащили Адиль Рами, Матьё Дебюши, Рио Мавуба, Йоан Кабай, Идрисса Гейе, Жервиньо и главная звезда – Эден Азар. «Лилль» уверенно стал чемпионом, на восемь очков опередив «Марсель».

Четвёртое золото в истории пришло к «Лиллю» спустя 10 лет. Под руководством Кристофа Галтье клуб выиграл чемпионскую гонку у «ПСЖ» и «Монако». «Лиллю» помогли проблемы парижан (по ходу сезона Томаса Тухеля уволили и назначили Маурисио Почеттино). Да и состав у «догов» собрался приличный.

Большой ряд футболистов в итоге перебрались в клубы рангом выше. В их числе, например, Мик Меньян (ушёл в «Милан»), Свен Ботман («Ньюкасл»), Рейнилду Мандава («Атлетико»), Бубакари Сумаре («Севилья»), Ренату Саншеш («Рома»), Тимоти Веа («Ювентус»), Жонатан Иконе («Фиорентина»), а Юсуф Языджи и Джонатан Дэвид продолжают выступать за клуб.

Футбол
Свен Ботман
Килиан Мбаппе
Тимоти Веа
Юсуф Языджи
Франческо Антониоли
Младен Крстаич
Павел Пардо
Кристиан Гентнер
Мик Меньян
Фабиан Эрнст
Тим Боровски
Габриэль Батистута
Феликс Магат
Кристоф Галтье
Ренат Саншеш
Оттмар Хитцфельд
Тьемуэ Бакайоко
Марко Дельвеккио
Звездан Мисимович
Томас Хитцльшпергер
Лоран Блан
Рафаэль Бенитес
Вальтер Самуэль
Валерьен Исмаэль
Бенжамен Менди
Нельсон Вальдес
Роберто Айяла
Йоанн Гуркюфф
Иван Класнич
Пабло Аймар
Фабио Капелло
Томас Тухель
Йоан Кабай
Виорел Молдован
Адиль Рами
Андреа Барцальи
Эдин Джеко
Камил Глик
Марио Гомес
Давид Альбельда
Диего Бенальо
Каспер Шмейхель
Франческо Тотти
Джейми Варди
Эден Азар
Тома Лемар
Реал
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