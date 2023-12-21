В Суперлиге отреагировали на решение Европейского суда, который признал незаконными попытки запрета турнира. Российская газета

«Мы завоевали право на конкуренцию. С монополией УЕФА покончено. Футбол стал свободным. Клубы теперь свободны от угрозы санкций и могут сами определять свое будущее», – заявил гендиректор Суперлиги Бернд Райхарт. Sports.ru