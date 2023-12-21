Источник: клубы АПЛ не смогут участвовать в Суперлиге

Клубы английской Премьер-лиги не смогу участвовать в Европейской Суперлиге.

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«Согласно новому законопроекту, у клубов АПЛ нет шансов присоединиться к Суперлиге, если они не хотят покинуть английский футбол», — сказал журналист Бен Рамсби.

Напомним, Великобритания вышла из Европейского союза (ЕС) в феврале 2020 года. Именно поэтому решение Европейского суда не распространяются на английские команды. Клубы, которые захотят участвовать в новом турнире, будут отстранены от чемпионата.

Ранее Европейский суд признал незаконными действия ФИФА и УЕФА по запрету создания Суперлиги в 2021 году.