Мирзов: Цорн говорил, что «Спартак» меня не рассматривает

«Так случилось, что переговоры длились долго из-за того, что Олег Кононов и Леонид Федун хотели моего трансфера, а Цорн ― нет.



Томас хотел привезти очередного иностранца, чтобы ему было выгоднее. Я знаю, что он не хотел моего трансфера ― он мне сам про это говорил. Томас звонил мне со словами, что меня не рассматривают. А через две недели он же мне прислал контракт. Поэтому было много факторов, из-за которых я не смог максимум показать. Фанаты же не видят этого всего, для них есть только твоя игра сейчас», — рассказал Мирзов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.