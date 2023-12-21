Европейский суд признал правила УЕФА и ФИФА незаконными, Суперлига запустится — формат, правила, особенности

Руководители проекта уже представили формат.

В европейском футболе всё же будет революция: сегодня Европейский суд постановил, что правила УЕФА, запрещающие создание такого соревнования, как Суперлига, противоречат законодательству ЕС.

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«Суд отмечает, что организация межклубных футбольных соревнований и использование прав СМИ совершенно очевидно являются экономической деятельностью, – говорится в заявлении суда. – Поэтому ФИФА и УЕФА должны соблюдать правила соревнований и уважать свободу действий, даже несмотря на то, что экономическое развитие спорта имеет определённые специфические характеристики».

Далее, суд постановляет, что в тех случаях, когда предприятие, занимающее доминирующее положение, обладает полномочиями определять условия, при которых потенциально конкурирующие предприятия могут получить доступ к рынку, эти полномочия должны, учитывая риск конфликта интересов, подчиняться критериям, которые подходят для обеспечения того, чтобы они были прозрачными, объективными, недискриминационными и соразмерными. Однако полномочия ФИФА и УЕФА не подпадают под действие каких-либо подобных критериев. Таким образом, ФИФА и УЕФА злоупотребляют доминирующим положением.

Главные еврокубковые турниры под эгидой УЕФА

Это не означает, что такое соревнование, как Суперлига, обязательно должно быть одобрено. Суд, поскольку его в целом спросили о правилах ФИФА и УЕФА, в своём решении не выносит решения по этому конкретному проекту.

Флорентино Перес и Жоан Лапорта могут праздновать победу: ранее сообщалось, что «Реал» и «Барселона» получат минимум € 1 млрд, если Суперлига запустится. Иронично, что именно глава «Реала», по сути, поможет «Барсе» справиться с её финансовыми трудностями.

Суперлига празднует свободу футбола. УЕФА уверен, что солидарность клубов окажется сильнее

A22, компания, управляющая проектом Суперлиги, заявила, что монополия УЕФА закончилась и футбол стал свободным.

«Мы выиграли право соревноваться. Монополия УЕФА закончилась. Футбол свободен. Клубы теперь свободны от угрозы санкций и могут сами определять свое будущее», – прокомментировал решение Суда ЕС генеральный директор Бернд Райхарт.

УЕФА также оперативно отреагировал на произошедшее: «УЕФА принимает к сведению решение, вынесенное сегодня Европейским судом по правам человека по делу Европейской Суперлиги.

Это решение не означает одобрения или валидации так называемой «Суперлиги»; оно скорее подчеркивает ранее существовавший недостаток в рамках системы предварительной авторизации УЕФА, технический аспект, который уже был признан и устранен в июне 2022 года. УЕФА уверен в надежности своих новых правил и, в частности, в том, что они соответствуют всем европейским законам и нормативным актам.

УЕФА остается решительным в своем стремлении поддерживать европейскую футбольную пирамиду, гарантируя, что она продолжит служить более широким интересам общества. Мы продолжим формировать европейскую спортивную модель коллективно с национальными ассоциациями, лигами, клубами, болельщиками, игроками, тренерами, институтами ЕС, правительствами и партнёрами.

Мы верим, что основанная на солидарности европейская футбольная пирамида, которую болельщики и все заинтересованные стороны объявили своей незаменимой моделью, будет защищена от угрозы распада европейскими и национальными законами».

А22 уже представила проект Суперлиги. Это будет не закрытый турнир, а меритократический

Через несколько часов после объявления о решении суда на официальном YouTube-канале А22 состоялась презентация нового проекта Суперлиги.

«Новое предложение – результат интенсивных и обширных диалогов с клубами, футболистами и руководителя, которые мы вели на протяжении последних 18 месяцев, – заявил Райхарт, который и проводил презентацию. – Мы установили, что нынешние еврокубки не привлекают большого внимания болельщиков. Пик интереса приходится только на весну, а молодое поколение и вовсе не смотрит матчи. Мы убеждены, что европейскому футболу нужен свежий взгляд.

В нашем обсуждении с клубами мы выявили две вещи. Первое: команды могут невероятно выступать на европейском уровне, но в то же время могут не попасть в тот же турнир в следующем году. Это нечестно и не соотносится c принципами спортивных заслуг. Второе: клубы не могут брать на себя обязательства перед игроками, инфраструктурой, потому что они не могут полагаться на доходы из Европы. Из-за этого они не могут в равной степени соревноваться, потому что экономический разрыв между клубами огромен».

Руководитель А22 подчеркнул, что формат основан на принципах, которые они публиковали ранее:

Итак, формат!

64 клуба поделят на три лиги – Star, Gold и Blue. Соревнования будут проходить в две стадии: Этап Лиг (с сентября по апрель) и Этап Плей-офф.

Лига Star — 16 команд, 2 группы по 8 команд; Лига Gold — 16 команд, 2 групп по 8 команд; Лига Blue — 32 клуба, 4 группы.

На Этапе лиг команды будут играть в рамках своих лиг по два матча – дома и на выезде. Всего 14 игр. Лучшие четыре команды из каждой группы лиг Star и Gold выйдут в плей-офф, из Blue туда попадут по два лучших клуба из каждой группы (всего восемь команд).

Плей-офф начнётся сразу с 1/4 финала, команды в каждой лиге проведут по матчу дома и на выезде, а финал пройдёт на нейтральном поле. Каждая команда, победившая в финале своей лиги, становится чемпионом.

После каждого сезона будет происходить повышение и понижение: две команды, которые займут последние места в своих группах в Лиге Star, попадут в лигу Gold. Оттуда, в свою очередь, в Лигу Star поднимутся два клуба, занявших первые места в своих группах.

Из Лиги Gold вылетят худшие команды групп – вместо них туда поднимутся финалисты Лиги Blue. А вот из Лиги Blue по итогам сезона выбывают сразу 20 худших клубов – их заменяют лучшие команды национальных чемпионатов.

«Такой формат повысит интерес к матчам не только весной, но и на протяжении всего года, – сказал Райхарт. – Система еврокубка с 40 матчами значит, что каждая игра важна. Кроме того, клубы, которые почти никогда не играли против друг друга, смогут встретиться на европейской арене. В то же время, между лигами есть система повышения и понижения, что создаст сильные связи с национальными лигами. Мы считаем, что это предложение может позволить нам достичь амбициозных целей».

Также А22 обещает, что показ футбола будет бесплатным: стримить матчи будут на платформе Unify, владеть которой будут сами клубы (а финансовую и технологическую поддержку оказывать инвесторы). И самое важное: 100% доходов Суперлиги будут распределяться между участвующими клубами ежегодно.

Турнир планируют запустить с сезона-2025/2026.