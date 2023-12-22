Лондонский "Арсенал" не будет участвовать в Суперлиге

Лондонский "Арсенал" на своем официальном сайте объявил, что не будет участвовать в Суперлиге. "Мы продолжим выступать в соревнованиях УЕФА и сотрудничать с остальными европейскими клубами и Ассоциацией европейских клубов", - говорится в сообщении. 21 декабря Европейский суд признал незаконным решение Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) о запрете Суперлиги, обвинив организации в злоупотреблении доминирующим положением, используя правила, которые противоречат общепринятому законодательству о конкуренции и свободе предоставления услуг. В ночь на 19 апреля 2021 года о создании Суперлиги объявили английские "Манчестер Юнайтед", "Ливерпуль", "Манчестер Сити", "Арсенал", "Челси", "Тоттенхэм", испанские "Барселона", "Реал", "Атлетико", а также итальянские "Интер", "Милан" и "Ювентус", однако в течение нескольких дней большинство клубов заявили о выходе из турнира. В турнирной таблице чемпионата Англии "Аренал" занимает первое место, набрав 39 очков.