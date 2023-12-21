Корнюхин — о Головине: «У него столько плюсов, что минусов сейчас я не вижу»

«Какой главный минус у Головина? Вы знаете, у него столько плюсов, что минусов то на данный момент я не вижу. Человек двигается вперёд, показывает хорошую игру, о нём говорят в Европе.



Если брать момент с удалением, неизвестно, как себя до этого соперник вёл. Возможно, что-то сказал, спровоцировал. Повторюсь, по большому счёту, у него нет минусов, в эпизоде с красной карточкой Головина захлестнули эмоции.



Да, он не сдержался, повёл себя неправильно. Надо работать над собой и контролировать эмоции», — приводит слова Корнюхина Legalbet.