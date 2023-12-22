«Реал» вырвал победу в концовке матча с «Алавесом» и вышел на первое место в Ла Лиге

Завершилась встреча 18-го тура испанской Примеры между «Алавесом» и мадридским «Реалом». Команды играли на стадионе «Мендисорроса» в Витории. Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Исидро Диасом де Мера Эскудеросом. Стартовый свисток судьи прозвучал в 23:30 мск. «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию встречи. «Реал» обыграл «Алавес» со счётом 1:0.

Первый тайм прошёл без голов. В начале второго тайма, на 54-й минуте, защитник «Реала» Начо Фернандес получил прямую красную карточку и покинул поле. В самой концовке встречи, на 90+2-й минуте, Лукас Васкес с передачи Тони Крооса открыл счёт в матче и вырвал победу для «Реала» со счётом 1:0.