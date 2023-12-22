Российский полузащитник «Монако» Александр Головин вошёл в сборную лучших игроков Лиги 1 первой части сезона по версии авторитетного французского портала L'Equipe. Издание выбрало схему 4-2-3-1 для данной сборной.

Напомним, Александр Головин провёл 15 матчей в составе «Монако» в текущем сезоне Лиги 1, в которых отметился пятью голами и двумя голевыми передачами.

В данный момент «ПСЖ» лидирует в чемпионате Франции, набрав 40 очков после 17 матчей. На втором месте располагается «Ницца», в активе которой 35 очков за аналогичное количество игр. Замыкает тройку «Монако» с 33 очками после 17 встреч.