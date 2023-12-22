Советский вратарь попал в список лучших футболистов 80-х

Британский портал FourFourTwo составил список лучших футболистов 1980-х годов.

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Бывший вратарь московского «Спартака» Ринат Дасаев занял 22-е место. На 19-й строчке расположился украинец Олег Блохин. 18-е место занял представитель Украины Игорь Беланов.

Первую строчку занял аргентинец Диего Марадона. В топ-3 также оказались француз Мишель Платини и нидерландец Марко ван Басте

Дасаев выступал за «Спартак» с 1978 по 1988 год. В составе красно-белых он стал двукратным чемпионом СССР. С 1988 по 1991 год Дасаев играл за испанскую «Севилью». В 1988 году Дасаев в составе сборной СССР стал финалистом чемпионата Европы. В решающем матче советские футболисты уступили Нидерландам.

Марадона в качестве футболиста выступал за клубы «Архентинос Хуниорс», «Бока Хуниорс», «Барселона», «Наполи», «Севилья» и «Ньюэллс Олд Бойз».