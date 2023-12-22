Гришин рассказал, как экс-игрок «Асмарала» попал в чеченский плен

«Мой друг Серега Медведев однажды очень сильно попал. Cлава богу, что остался жив. Поехал он как-то к своим родственникам на свадьбу в Назрань, в Ингушетию. Изначально он планировал поехать на неделю. Потом звонит мне: «Думаю, еще на неделю останусь. Тут так хорошо». Ну ладно, останется и останется, мне-то какое дело. Через несколько дней захожу домой, а жена сидит на диване и плачет: «Мне звонили чеченцы. Сережу похитили. Хотят миллион долларов».



В то время было очень много группировок, которые перепродавали друг другу пленных. Серегу возили по всей Чечне, поэтому его очень долго не могли найти. В итоге его вызволили только через 11 месяцев. Прихожу как-то домой, включаю телевизор, а там Серега выходит из самолета в Шереметьево. Поехал сразу его встречать!» — приводит слова Гришина Sport24.