Гендиректор «Кайрата»: игра со «Спартаком» — особенная для нас

«Игра со «Спартаком» остаётся особенной для нас, так как это возможность сравнить свои силы с одним из лидеров российского футбола. Матчи с командами такого уровня являются вызовом для нас. Такие встречи всегда вызывают большой интерес и ажиотаж среди болельщиков», — сказал Есимов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.