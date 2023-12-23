«Реал» захотел арендовать игрока «Зенита»

По информации источника, испанский клуб хочет арендовать игрока в зимнее трансферное окно с последующим правом выкупа. Отмечается, что бразилец подходит под ключевые критерии поиска: он левша, молод и стоит недорого. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в девять миллионов евро.

Ренан перешел в «Зенит» в январе 2023 года. Он провел в составе сине-бело-голубых 18 матчей во всех турнирах, в которых не отличился результативными действиями. До этого защитник выступал за бразильский «Коринтианс».