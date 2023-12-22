Черчесов может возглавить «Бешикташ»

По информации источника, вместе с российским специалистом клуб рассматривает ещё шестерых кандидатов. В списке находятся Фабио Каннаваро, Славен Билич, Хорхе Сампаоли, Рууд Ван Нистелрой, Франк де Бур, Бруно Женезио.

Напомним, «Бешикташ» проиграл «Аланьяспору» со счётом 3:1 на 17-м туре чемпионата Турции. Черно-белые потеряли очки в трёх последних матчах чемпионата. Несмотря на то, что контракт главного тренера клуба Ризы Чалымбая был продлён, решение об уходе было принято после матча с «Аланьяспором».