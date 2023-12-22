The Guardian назвала лучших футболистов 2023 года – Месси даже не в тройке

Холанд – лучший игрок 2023-го по версии The Guardian. Беллингем – 2-й, Мбаппе – 3-й, Месси – 10-й
The Guardian опубликовала последнюю часть списка лучших футболистов 2023 года.
Сегодня английская газета опубликовала список игроков, занявших места с 1-го по 10-е.
Лучших игроков выбирало жюри, состоящее из бывших футболистов и тренеров, а также журналистов разных стран. Среди прочих в жюри попали Филипп Лам, Томас Хитцльспергер, Лукас Лейва, Рамирес, Фатих Терим.
Лучшие игроки года по версии The Guardian:
1. Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»);
2. Джуд Беллингем («Боруссия» / «Реал»);
3. Килиан Мбаппе («ПСЖ»);
4. Харри Кейн («Тоттенхэм» / «Бавария»);
5. Родри («Манчестер Сити»);
6. Винисиус Жуниор («Реал Мадрид»);
7. Мохамед Салах («Ливерпуль»);
8. Кевин де Брюйне («Манчестер Сити»);
9. Виктор Осимхен («Наполи»);
10. Лионель Месси («ПСЖ» / «Интер Майами»).