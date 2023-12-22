Холанд – лучший игрок 2023-го по версии The Guardian. Беллингем – 2-й, Мбаппе – 3-й, Месси – 10-й

The Guardian опубликовала последнюю часть списка лучших футболистов 2023 года.

The Guardian назвала лучших футболистов 2023 года – Месси даже не в тройке
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Сегодня английская газета опубликовала список игроков, занявших места с 1-го по 10-е.

Лучших игроков выбирало жюри, состоящее из бывших футболистов и тренеров, а также журналистов разных стран. Среди прочих в жюри попали Филипп Лам, Томас Хитцльспергер, Лукас Лейва, Рамирес, Фатих Терим.

Лучшие игроки года по версии The Guardian:

1. Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»);

2. Джуд Беллингем («Боруссия» / «Реал»);

3. Килиан Мбаппе («ПСЖ»);

4. Харри Кейн («Тоттенхэм» / «Бавария»);

5. Родри («Манчестер Сити»);

6. Винисиус Жуниор («Реал Мадрид»);

7. Мохамед Салах («Ливерпуль»);

8. Кевин де Брюйне («Манчестер Сити»);

9. Виктор Осимхен («Наполи»);

10. Лионель Месси («ПСЖ» / «Интер Майами»).

Футбол
Джуд Беллингем
Килиан Мбаппе
Виктор Осимхен
Фатих Терим
Харри Кейн
Лукас Лейва
Мохамед Салах
Филипп Лам
Лионель Месси
Реал