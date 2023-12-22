Черчесов — кандидат на пост главного тренера «Бешикташа»

Тренер Станислав Черчесов входит в число 7 кандидатов на пост главного тренера «Бешикташа», сообщает NTVSpor. Кроме российского специалиста в данный список входят Фабио Каннаваро, Франк де Бур, Хорхе Сампаоли, Славен Билич, Руд ван Нистелрой и Бруно Женезио. После 16 игр «Бешикташ» с 26 очками занимает пятое место в чемпионате Турции. Отставание от лидирующего «Фенербахче» – 17 очков. В июле 2023 года Черчесова уволили из венгерского «Ференцвароша». До этого он работал главным тренером сборной России по футболу.

Черчесов — кандидат на пост главного тренера «Бешикташа»
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Футбол
Бруно Женезио
Хорхе Сампаоли
Руд ван Нистелрой
Фабио Каннаваро
Станислав Черчесов
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