«Локомотив» объявил о продлении контракта с гендиректором Леонченко

Московский «Локомотив» объявил о продлении контракта с генеральным директором клуба Владимиром Леонченко. Новое соглашение сторон рассчитано на два года. Решение о продлении контракта с Леонченко принимал совет директоров клуба.

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Владимир Леонченко занимает пост гендиректора «Локомотива» с декабря 2020 года. Ранее в СМИ назывались несколько потенциальных кандидатов на должность в случае увольнения Леонченко. Среди них были экс-футболист команды Борис Ротенберг, а также генеральный директор тульского «Арсенала» Александр Зотов.