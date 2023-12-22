Футбольный клуб "Локомотив" продлил контракт с гендиректором Леонченко

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Московский футбольный клуб "Локомотив" объявил о продлении соглашения с гендиректором команды Владимиром Леонченко . Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Леонченко 51 год, он работает генеральным директором "Локомотива" с декабря 2020 года. Профессиональную карьеру игрока Леонченко завершил в 2006 году, с 2008 по 2019 год занимал посты исполнительного директора, председателя совета профессионального союза футболистов и тренеров. Большую часть карьеры игрока Леонченко провел в московском "Торпедо", был капитаном команды.