Источник: Рибалта отказался от работы в «Спартаке», его не устроила концепция клуба

Бывший спортивный директор «Зенита» Хавьер Рибалта отказался от аналогичной должности в «Спартаке». Испанского специалиста не устроила концепция развития клуба, которую предложило нынешнее руководство красно-белых, информирует Metaratings.

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Напомним, ранее сообщалось, что «Спартак» планирует закрыть вопрос с назначением спортивного директора до конца 2023 года, а Рибалта якобы является основным кандидатом на эту должность. Специалист занимал пост спортивного директора «Зенита» с 2018 по 2021 год. Также сообщалось, что красно-белые рассматривают кандидатуру ведущего скаута «Бенфики» Томаша Амарала.