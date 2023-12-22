Глава РФС оценил шансы сборной России сыграть на чемпионате мира-2026

Глава Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков оценил шансы сборной страны сыграть на чемпионате мира 2026 года. Его слова приводит «РБ Спорт».

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Функционер допустил, что это может произойти.

«К нам настроены максимально недружелюбно? На данный момент да. Но в этой жизни иногда все меняется очень быстро», — подчеркнул Дюков.

27 октября шансы сборной страны принять участие в чемпионате мира 2026 года оценил вице-президент Российского футбольного союза (РФС) Денис Соловьев. Он отметил, что не видит для этого объективных возможностей.