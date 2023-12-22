Московский «Спартак» объявил о назначении нового спортивного директора. Им стал теперь уже бывший ведущий скаут «Бенфики» Томаш Амарал.

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Отмечается, что португалец приступит к работе в «Спартаке» с 1 января 2024 года. Действйющий спортивный директор клуба Пол Эшуорт займет пост технического директора.