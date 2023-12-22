«Спартак» объявил о назначении нового спортивного директора
Московский «Спартак» объявил о назначении нового спортивного директора. Им стал теперь уже бывший ведущий скаут «Бенфики» Томаш Амарал.
Отмечается, что португалец приступит к работе в «Спартаке» с 1 января 2024 года. Действйющий спортивный директор клуба Пол Эшуорт займет пост технического директора.
Ранее сообщалось, что «Спартак» рассматривал кандидатуру бывшего спортивного директора «Зенита» Хавьера Рибалты. По сведениям «Чемпионата», специалиста устроил проект развития красно-белых, но клуб отказался от его кандидатуры.
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