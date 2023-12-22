Transfermarkt: в топ-5 самых подешевевших игроков Ла Лиги только футболисты «Барселоны»

Интернет-портал Transfermarkt представил рейтинг футболистов испанской Примеры, которые больше всех потеряли в трансферной стоимости после первой части сезона.

Лидером рейтинга стал полузащитник «Барселоны» Педри. На второй строчке также расположился хавбек сине-гранатовых — Френки де Йонг. Замкнул тройку ещё один представитель каталонского клуба — правый вингер Рафинья.