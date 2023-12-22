Transfermarkt: в топ-5 самых подешевевших игроков Ла Лиги только футболисты «Барселоны»
Интернет-портал Transfermarkt представил рейтинг футболистов испанской Примеры, которые больше всех потеряли в трансферной стоимости после первой части сезона.
Лидером рейтинга стал полузащитник «Барселоны» Педри. На второй строчке также расположился хавбек сине-гранатовых — Френки де Йонг. Замкнул тройку ещё один представитель каталонского клуба — правый вингер Рафинья.
Топ-10 самых подешевевших игроков испанской Примеры:
1. Педри («Барселона», € 90 (-10) млн).
2. Френки де Йонг («Барселона», € 80 (-10) млн).
3. Рафинья («Барселона», € 50 (-10) млн).
4. Жоау Канселу («Барселона», € 40 (-10) млн).
5. Жоау Феликс («Барселона», € 40 (-10) млн).
6. Тибо Куртуа («Реал», € 35 (-10) млн).
7. Давид Алаба («Реал», € 30 (-10) млн).
8. Родриго де Пауль («Атлетико», € 30 (-10) млн).
9. Анхель Корреа («Атлетико», € 20 (-10) млн).
10. Роберт Левандовски («Барселона», € 20 (-10) млн).