«Манчестер Сити» стал победителем клубного чемпионата мира

Английский «Манчестер Сити» победил бразильский «Флуминенсе» в финале клубного чемпионата мира по футболу.
Встреча, прошедшая в Саудовской Аравии, завершилась со счетом 4:0. Счет на 40 й секунде открыл Хулиан Альварес, аргентинец стал автором самого быстрого гола в истории турнира. В середине первого тайма защитник «Флуминенсе» Нино срезал мяч в собственные ворота. Третий гол на 72 й минуте забил Фил Фоден, а Альварес на 88 й минуте установил окончательный результат.
«Манчестер Сити» — четвертый английский клуб, выигравший клубный чемпионат мира. Ранее трофей завоевывали «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль» и «Челси».