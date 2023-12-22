«Манчестер Сити» стал победителем клубного чемпионата мира

Встреча, прошедшая в Саудовской Аравии, завершилась со счетом 4:0. Счет на 40 й секунде открыл Хулиан Альварес, аргентинец стал автором самого быстрого гола в истории турнира. В середине первого тайма защитник «Флуминенсе» Нино срезал мяч в собственные ворота. Третий гол на 72 й минуте забил Фил Фоден, а Альварес на 88 й минуте установил окончательный результат.