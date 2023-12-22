"Манчестер Сити" выиграл клубный чемпионат мира

Завершился финальный матч клубного чемпионата мира — 2023 между английским «Манчестер Сити» и бразильским «Флуминенсе». Встреча прошла в Джидде (Саудовская Аравия). Игру обслужила бригада арбитров во главе с Шимоном Марциняком из Польши. «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию матча. «Манчестер Сити» одержал победу со счётом 4:0 и выиграл турнир.