«Оболонь» прокомментировала информацию о массовом призыве игроков в ВСУ

Украинская «Оболонь» заявила, что информация о полученных клубом повестках из ТЦК не соответствует действительности. Также клуб добавил, что ранее получил статус критически важного предприятия по функционированию экономики.

«Информация о вручении повесток игрокам ФК «Оболонь» не соответствует действительности. Распространившаяся в публичной плоскости информация о том, что в ФК «Оболонь» поступила групповая повестка на 25 человек от ТЦК не соответствует действительности.

Сообщаем о том, что на данный момент ни одному из игроков команды не поступали повестки. Ведь все военнообязанные работники клуба соблюдают Законы Украины. ФК «Оболонь» соблюдает требования законодательства и согласно постановлению происходит сверка военно-учетных данных военнообязанных работников, призывников и резервистов.

ФК «Оболонь» Киев согласно постановлению от 27 января 2023 года получил статус критически важного предприятия для функционирования экономики. Соответственно футболисты клуба, военнообязанные, получили бронь на период мобилизации.

ФК «Оболонь» публично просит не манипулировать информацией работниками медиа. Подобные недостоверные заявления должны нести за собой ответственность», — говорится в заявлении.