Ловчев предположил, почему Леонид Слуцкий не хочет работать в России

«Около года назад я встретил Леонида Викторовича в кафе в телецентре Останкино, спросил — собирается ли он работать. Он сказал, что в России не хочет работать. Я так понял, что это из-за судейства, когда его «Рубин» прибивали», — написал Ловчев в своём телеграм-канале.

Напомним, ранее появилась информация, что Леонид Слуцкий будет назначен на пост главного тренера китайского клуба «Шанхай Шэньхуа». Также сообщалось, что вместе со Слуцким на работу в китайскую Суперлигу отправятся Олег Яровинский и Василий Березуцкий. Последним клубом Леонида Слуцкого был казанский «Рубин», который он возглавлял до ноября 2022 года. Сейчас тренер занят активной деятельностью в медиаполе, участвует в различных шоу, иногда — в качестве ведущего.