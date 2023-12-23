Футболист Файзуллаев не уйдет из ЦСКА этой зимой

"Мы не собираемся рассматривать зимой никакие предложения по Файзуллаеву, - сказал Муминов. - Мы с ним это обсуждали и у нас есть общее с клубом внутреннее понимание, как это (развитие карьеры - прим. ТАС) должно быть и, самое главное, когда. Сегодня Файзуллаев в составе сборной Узбекистана готовится к Кубку Азии в Катаре. И мы знаем, что если он сможет показать свой уровень на этом турнире и продолжит выступать также за ЦСКА, то предложения из просто газетных превратятся в реальные и от очень хороших клубов".