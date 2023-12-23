«По пивку — и на фронт»: на Украине мобилизуют футбольный клуб «Оболонь»

Футболистам киевской команды «Оболонь» пришла групповая повестка из военкомата. Отправят ли спортсменов на фронт, что заявили в клубе?

© fc.obolon.ua

Что известно о мобилизации игроков «Оболони»

Видео дня

Накануне, 22 декабря, появилась информация, что в футбольный клуб «Оболонь» из Киева поступила групповая повестка в военный комиссариат на 25 человек. Об этом сообщил украинский журналист и ведущий программы «ТаТоТаке» Михаил Спиваковский.

«Мобилизационный энтузиазм военкомов Незалежной добрался и до профессиональных спортсменов. Так, по словам ведущего украинского футбольного ток-шоу Михаила Спиваковского, футболистам киевской „Оболони“ поступила групповая повестка сразу на 25 человек. Клуб выступает в Украинской футбольной Премьер-лиге», — писал Telegram-канал Readovka.

Как уточняет украинское издание «СТРАНА.ua», киевский военкомат хочет призвать футболистов в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«По пивку — и на фронт», — шутят в комментариях.

Что заявили в «Оболони» о мобилизации футболистов

Администрация «Оболони» в соцсетях заявила, что информация о вручении повесток игрокам команды не соответствует действительности.

«Информация, распространившаяся в публичной плоскости, о том, что в ФК „Оболонь“ (Киев) поступила групповая повестка на 25 человек от ТЦК, не соответствует действительности. Сообщаем о том, что на данный момент ни одному из игроков команды не поступало повестки. Все военнообязанные работники клуба соблюдают законы Украины об „Об обороне Украины“, „О мобилизационной подготовке и мобилизации“, „О воинской обязанности и военной службе“», — отмечается в сообщении клуба.

В клубе отметили, что проводится сверка военно-учетных данных военнообязанных работников, призывников и резервистов.

«ФК „Оболонь“ (Киев) соблюдает требования законодательства, и, согласно постановлению КМУ № 1487 о порядке организации и введения военного учета призывников, военнообязанных и резервистов, в настоящее время происходит сверка военно-учетных данных военнообязанных работников, призывников и резервистов», — сообщили представители команды.

На каком месте идет «Оболонь» в чемпионате Украины

Сейчас киевский «Оболонь» занимает 13-е место в турнирной таблице Украинской футбольной Премьер-лиги. На счету команды 14 очков после 16 сыгранных матчей. От предпоследней позиции клуб отделяет два балла.

В своем последнем матче «Оболонь» уступил в дерби киевскому «Динамо» со счетом 0:2.

Какие спортсмены воюют за Украину

В первые дни после начала СВО украинские боксеры Василий Ломаченко и Александр Усик вступили в ряды территориальной обороны. Ломаченко присоединился к батальону, который расположен в родном городе спортсмена — Белгороде-Днестровском. Усик попал в батальон в Киеве, где он проживает после переезда из Крыма в 2012 году. Однако оба боксера вскоре покинули ряды теробороны и уехали с Украины.

Также в ряды ВСУ вступили украинские теннисисты Сергей Стаховский и Александр Долгополов. По состоянию на август 2023 года они принимали участие в боевых действиях.

Какие украинские спортсмены погибли на СВО

Некоторые спортсмены, присоединившиеся к ВСУ, погибли в зоне боевых действий. Одним из первых был футболист клуба «Карпаты» — 21-летний Виталий Сапило. Он командовал танковым взводом и погиб под Киевом.